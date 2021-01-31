У Києві затримали водія напідпитку, КАМАЗ якого застряг у снігу

Загалом за нічну зміну у столиці патрульні виявили 26 водіїв з ознаками сп'яніння.

У Києві за нічну зміну 31 січня патрульні виявили 26 водіїв з ознаками сп'яніння.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Патрульної поліції Києва.

“Яскравий випадок стався на вулиці Єреванській, де інспектори побачили автомобіль КАМАЗ, що застряг у ґрунті”, – зазначили у поліції.

Керманич вмикав то задню, то передню передачу, натискав педаль акселератора на повну.

Патрульні вирішили поспілкуватися з водієм та одразу помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

На вимогу інспекторів пройти огляд на стан сп'яніння водій відмовився. Крім того, патрульні з'ясували, що чоловік вже позбавлений права керування за подібне правопорушення.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Віталія Немілостівого – заступника віцепрем'єрміністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, авто якого зупинили через підозру в керуванні у нетверезому стані.