Окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів та протитанкових гранатометів

За минулу добу на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На цьому ж напрямку, у передмісті Авдіївки, противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу населеного пункту Золоте-4, окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 31 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 30 січня помер український військовий Роман Дзюбенко, який був поранений неподалік села Новоолександрівка на Луганщині, а двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

29 січня осколкові поранення на Донбасі отримало двоє українських військових.