Окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Протягом доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. В результаті двоє військовослужбовців отримали поранення. Бійців оставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новомихайлівки, бойовики відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Також із станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки.
Поблизу населеного пункту Золоте-4, що в районі відповідальності угруповання "Північ", противник застосував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.
На обстріли окупантів військові відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
У районі проведення операції також виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 271 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, сьогодні, 30 січня помер український військовий Роман Дзюбенко, який був поранений неподалік села Новоолександрівка на Луганщині.