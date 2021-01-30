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На Миколаївщині знято обмеження на всіх дорогах державного значення

Снігоприбиральна техніка ще працює в Одеській та Кіровоградській областях.

На Миколаївщині знято обмеження на всіх дорогах державного значення
Фото: скріншот

У Миколаївській області знято обмеження на всіх автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Про це Укравтодор повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Проїзд трасами Миколаївщини забезпечено, але роботи з очищення та обробки автошляхів тривають”, – йдеться у повідомленні.

113 одиниць техніки продовжує працювати на дорогах Одещини. Рух для легкового транспорту відкрито, окрім ділянки на автомобільній дорозі Одеса – Кучурган, км 20 – 59. На цьому відрізку дороги були утворені найбільші перемети – близько двох метрів. Снігоприбиральна техніка працює четверту добу без зупину.

На автомобільній дорозі Київ – Одеса Національна поліція організовує рух великовантажного транспорту з місць відстою.

На дорозі Одеса – Рені (на м. Бухарест) рух для легкового транспорту відкрито.

На дорозі Кропивницький – Платонове в межах Кіровоградської області, проїзд забезпечено в повному обсязі, зараз там продовжує працювати спецтехніка.

Автошляхи Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та Благовіщенське – Миколаїв, що були найбільш засніженими, також мають безперебійний проїзд, але там ще працює дорожня спецтехніка.

Покриття переважно мокре, місцями снігова каша, тож будьте обережними за кермом.

Загалом в Україні для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяли 841 одиницю техніки та 1030 працівників.

Додамо, як інформує ДСНС, наразі спостерігається невеликий сніг в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях та м. Києві; у Кіровоградській та Миколаївській – дощ.

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