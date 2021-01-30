В Основ’янському районі Харкова на зупинці зайнявся маршрутний автобус “Богдан”.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“30 січня о 13:04 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у місті Харкові на вулиці Валдайська”, – йдеться у повідомленні.
Під час виникнення пожежі пасажирів у салоні не було, тож водій самостійно вийшов з автобусу та викликав
“На момент прибуття вогнеборців, площа пожежі складала близько 18 кв.м. Вже о 13:16 займання було локалізоване, а о 13:41 повністю ліквідоване”, – йдеться у повідомленні.
Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються.
Нагадаємо, 30 січня у Межівському районі Дніпропетровської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло дві людини.