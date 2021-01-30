Постраждалих у пожежі немає.

В Основ’янському районі Харкова на зупинці зайнявся маршрутний автобус “Богдан”.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“30 січня о 13:04 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у місті Харкові на вулиці Валдайська”, – йдеться у повідомленні.

Під час виникнення пожежі пасажирів у салоні не було, тож водій самостійно вийшов з автобусу та викликав

рятувальників.

“На момент прибуття вогнеборців, площа пожежі складала близько 18 кв.м. Вже о 13:16 займання було локалізоване, а о 13:41 повністю ліквідоване”, – йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються.

Нагадаємо, 30 січня у Межівському районі Дніпропетровської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло дві людини.