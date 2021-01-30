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Помер український військовий, якого поранили на Луганщині

Романа Дзюбенка поранили 26 січня.

Помер український військовий, якого поранили на Луганщині

Сьогодні, 30 січня помер український військовий Роман Дзюбенко, який був поранений неподалік села Новоолександрівка на Луганщині.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Схід" Збройних Сил України.

“На жаль, сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером. Командування та особовий склад Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України, висловлюють глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Романа”, – йдеться у повідомленні.

Роман Дзюбенко був одружений, у нього залишився піврічний син.

Нагадаємо, 29 січня на Донбасі двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу.

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