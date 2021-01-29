Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, донедавна Нескоромний розглядався як кандидат на пост глави СБУ.

Фото: СБУ

Полковник СБУ Юрій Расюк погодився співпрацювати зі слідством. Під час сьогоднішнього судового засідання у справі він підтвердив, що замовником замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова був полковник СБУ Дмитро Нескоромний - колишній перший заступник голови СБУ, начальник Головного управління по боротьбі з корупцією.

Про це у Facebook повідомив головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов з посиланням на джерела, які були присутні на закритому засіданні суду.

"Расюк заявив, що пішов на угоду зі слідством і дасть свідчення для повного викриття свого друга Нескоромного. Расюк розповів про деталі суперскандальному справи і підтвердив висунуті проти нього підозри. Також показання дав свідок Олег Поскотінін - якому Расюк запропонував стати виконавцем замаху. Поскотінін давав свідчення в масці", - повідомив Бутусов.

За словами журналіста, донедавна Нескоромний був одним з найвливовіших силовиків у державі, мав особисті зустрічі з президентом Зеленським, розглядався як кандидат на пост глави СБУ.

"20 січня, за даними Цензор.Нет, полковник Нескоромний відвідав Офіс президента, після чого втік від зовнішнього спостереження СБУ", - повідомив Бутусов.

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці затримали полковника “Альфа” СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. 26 січня йому оголосили про підозру.

Сьогодні ЗМІ оприлюднили записи телефонних розмов Нескоромного, на яких той прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.