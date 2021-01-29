Паркетна дошка – ось справжня розкіш і стиль. Розвиток технологій, поява нових інноваційних матеріалів ніяк не вплинуло на популярність дерев'яних підлогових покриттів. Тільки паркет поєднує в собі найголовніші переваги – зносостійкість, натуральність і неповторну естетику. Але як вибрати паркетну дошку недосвідченому споживачеві? Великий асортимент сортів дерева, кольорів, дизайну, розмірів, товщини – розгубитися при такому виборі досить просто.

Фахівці інтернет-магазину «Albero» розповіли, на які деталі звернути увагу, щоб правильно обрати паркетну дошку.

Порода дерева

Найчастіше на вибір пропонують паркетну дошку з дуба, ясена, бука, горіха, мербау. І кожен вид дерева має свої унікальні властивості.

● Дуб – найбільш міцна і тверда деревина з красивим золотисто-коричневим відтінком. Характеризується довгим терміном служби (25-30 років) й стійкістю до деформації.

● Ясен – не поступається дубу своєю твердістю і красою. Підлога з ясена здатна зберігати свої розміри та форму навіть у приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

● Бук – впізнавана деревина з вишуканим світло-кремовим забарвленням. Паркет з бука боїться вологи, тому найкраще підходить для спальні, вітальні або дитячої кімнати.

● Мербау – світла або темна дошка прикрашена виразними контрастними візерунками й завитками. Мербау відрізняється підвищеною стійкістю до деформації, вологостійкістю та еталонною міцністю.

Зовнішній вигляд

Дерев’яна підлога представлена в різному дизайні: одно -, двох -, трьох - і

чотирисмугові планки.

На технічні характеристики підлогового покриття це не впливає, проте за допомогою односмугової дошки можна самостійно обирати малюнок підлоги. Багатосмугова паркетна дошка має готовий малюнок й відрізняється простим монтажем.

З яким дизайном краще купити паркетну дошку, важко сказати. Все залежить від бюджету й дизайну інтер'єра. Односмугові підлогові покриття мають вищу вартість, тоді як, наприклад, трьохсмугова дошка цілком доступна більшості покупців.

Зверніть увагу і на селекцію деревини. Від цього залежить не тільки міцність паркетної дошки, але і її експлуатаційні характеристики. Виділяють три види селекції:

● Селект – вищий сорт з однорідною текстурою і забарвленням. Допускається незначна кількість сучків.

● Натур – невелика кількість заболоні, сучків й мікро-тріщин, які підкреслюють натуральне походження матеріалу.

● Рустик – характерний рельєф, завитки, контрастна зміна кольорів.

Не варто обирати підлогу лише за зовнішнім виглядом, адже на комфорт впливають різні фактори: деревина, її поверхня, спосіб укладання.

Найчастіше виробники покривають паркетні підлоги лаком, маслом або воском. Захисне покриття запобігає появі тріщин і відколів, і подовжує термін експлуатації вашого паркету.

Вивчаючи питання, як правильно вибрати паркетну дошку, слід розуміти, що лаковані поли не потребують детальної уваги протягом 6-7 років, тоді як полотно, вкрите маслом, потрібно додатково обробляти кожні 3-4 роки.

Паркетна дошка – це готовий до укладання матеріал

В інтернет-магазині «Albero» зібрані кращі колекції паркетної дошки різних розмірів від популярних європейських і українських брендів. На вибір дошки з товщиною 7-26 мм та довжиною 2000-2500 мм.

Купуючи паркетну дошку в салоні «Albero», ви отримуєте не тільки якісні матеріали за демократичними цінами, але й сервіс вищого рівня. Наші консультанти детально роз’ясняють, як правильно вибрати паркетну дошку для конкретного виду приміщення, та потурбуються про своєчасне доставлення вашого замовлення. По Україні діє мережа магазинів «Albero», що дозволяє нам запропонувати широкий асортимент підлогового покриття та приділити увагу кожному покупцеві.