Президентські стипендії за успішне ЗНО становитимуть 10 тисяч гривень

Президент Володимир Зеленський розказав, шо розмір президентських стипендій учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, буде становити 10 тисяч гривень.

Про це він сказав у відеозверненні в п'ятницю, 29 січня.

"Це 250 стипендій - по 10 для кожного прекрасного регіону України", - сказав Зеленський.

Регіонів в Україні насправді 27, оскільки Київ та Севастополь мають спеціальний статус, але абітурієнти окупованого Криму та Севастополя можуть вступати до вишів без ЗНО. Тому очевидно, що для них стипендій не буде.

"Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього кожен буде отримувати 120 тисяч на рік - це дуже круто. Але за умови, що дитина обирає і навчається в українському вузі - це справедливо", - сказав Зеленський.

Також передбачено разові премії для переможців всеукраїнських шкільних олімпіад в розмірі 20 тисяч гривень і разові премії для переможців міжнародних олімпіад - 100 тисяч гривень.

"І третє. Щороку будуть виділятися гранти президента України на здобуття вищої освіти за кордоном - це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, Японія, Китай, Південна Корея та інші. Обов'язкова умова - повернення після здобуття диплому в Україну та робота на державній службі протягом трьох років", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що розмір академічної президентської стипендії для учнів ПТУ зараз становить 1420 гривень, для студентів - 2130 і 2720 гривень залежно від рівня акредитації вищого навчального закладу.