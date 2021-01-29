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Окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед українських захисників немає.

Окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Макс Левін

Протягом минулої доби, 28 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Північ", неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 29 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. 

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