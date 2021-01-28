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На Донбасі зафіксували 10 порушень "тиші" з боку бойовиків

На обстріли окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На Донбасі зафіксували 10 порушень "тиші" з боку бойовиків
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 27 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. На обстріли окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Так, неподалік Павлополя збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Поблизу Богданівки ворог застосував проти українських бійців станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Також було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї.

У передмісті Мар’їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї,- ще й з підствольного гранатомета.

Неподалік Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета.

"На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, 26 січня окупанти п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Український військовий отримав важке поранення.

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