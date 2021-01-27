"Укравтодор" зупинив рух на дорогах у Одеській області через негоду

Також оголошено про заборону руху великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Через погіршення дорожніх умов у зв'язку з негодою "Укравтодор" заборонив рух автотранспортних засобів всіх категорій на двох дорогах у Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба держагентства.

“Забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій на дорогах: М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест), км 11+920 - км 308+000; М-16 Одеса - Кучурган (на м.Кишинів), км 0+000 – км 58+682, км 58+925- км 59+123”, - йдеться у повідомленні.

Держагентство також оголосило про заборону руху великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення починаючи з 21:00 години 27 січня.

Рух перекрито у зв’язку з погіршенням погодних умов: сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, відсутності видимості та температурою повітря до -1°С.

Нагадаємо, вчора синоптики попередили про погіршення погодних умов з 27 січня у всій Україні, крім західних областей. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях - значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; в східних, південно-східних областях та в Криму опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів.