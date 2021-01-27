На Донбасі окупанти шість разів порушили режим припинення вогню

27 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, неподалік Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета.

У передмісті Авдіївки та Мар’їнки противник вів вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї, - ще й з підствольного гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляли, протягом минулої доби, 26 січня, окупанти п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Український військовий отримав важке поранення.