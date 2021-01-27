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Папа Франциск застеріг від повторення трагедії Голокосту

27 січня - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Папа Франциск застеріг від повторення трагедії Голокосту
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск вшанував пам’ять жертв Голокосту і закликав світ продовжувати боротьбу з силами політичного екстремізму, попереджаючи, що геноцид "може повторитися", якщо суспільство не буде пильним.

Про це повідомляє AP .

На завершення щотижневої загальної авдієнції, проведеної через обмеження коронавірусу в його приватній бібліотеці, понтифік згадав про 76-ту річницю звільнення табору смерті Освенцім у Польщі, де нацисти вбили понад 1 мільйон євреїв.

Понтифік наголосив на необхідності пам’ятати, кажучи, що це знак людяності та умова мирного майбутнього.

Папа сказав, що пам'ятати "також означає усвідомлювати, що подібні речі можуть повторитися, починаючи з ідеологічних позицій, які стверджують, що рятують народ і в підсумку знищують народ і людство".

Він попередив, що Голокост розпочався саме так, відкривши "цей шлях смерті, винищення та жорстокості".

Нагадаємо, влітку 2016 року Папа Франциск під час свого візиту до Польщі відвідав колишній концентраційний табір Аушвіц-Біркенау в місті Освенцім.

Нагадаємо, 27 січня - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. З цієї нагоди біля монументу Менора у Бабиному Яру в Києві висадили Сад Пам’яті.

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