Кличко: на карантин в Києві не зачинена жодна школа чи дитячий садок

Усі школи і дитячі садки столиці працюють – на карантин не зачинений жоден із закладів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

«На сьогодні у місті працюють всі школи. Жодна з них не зачинена на карантин. На дистанційному навчанні перебуває один клас в одній зі шкіл. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 108. Також хворіють 89 педагогів», – повідомив Кличко.

Він нагадав, що з понеділка всі комунальні школи міста відновили навчання у звичайному режимі. Та зазначив, що всі заклади мають чіткий алгоритм дій у випадку виявлення хворих у них. А ухвалювати рішення про закриття школи або садочка на карантин може керівництво закладу за рекомендацією санітарних лікарів.

«У дитячих садочках – через виявлені випадки вірусу – тимчасово закриті 38 груп у 34 садках. Жоден садочок не перебуває на карантині. Наповненість дітей у дитсадках – понад 60 відсотків. Звертаюся до батьків: постійно нагадуйте дітям про правила, яких потрібно дотримуватися. Також при ознаках захворювання у дітей – не відправляйте їх до школи, не ведіть у садок. Одразу звертайтеся до лікаря!» – наголосив Віталій Кличко.