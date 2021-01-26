У Кабміні підтвердили, що не підвищуватимуть тарифи за домовленістю з містами

За підсумками урядової наради тиждень тому Віталій Кличко заявив, що тарифи на опалення та гаряче водопостачання до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть.

В Уряді підтвердили, що за підсумками наради з Асоціацією міст України, ініційованій Віталієм Кличком, не підвищуватимуть тарифи. Про це заяивив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ефірі програми «Свобода слова», повідомляють «Українські новини».

«Я хотів наголосити, що ми дійсно, Уряд дійсно домовився з містами, що тарифи для людей підвищуватися не будуть», – зазначив Юрій Вітренко.

За словами Віталія Кличка, підвищення ціни на газ може привести до соціального вибуху.

«Асоціацією міст України була ініційована зустріч з прем’єр-міністром, де порушувалось питання щодо компенсації. Ми розуміємо, що переважна більшість українців будуть не спроможні заплатити за тією ціною на газ, яка на сьогодні існує. Хочу ще раз підтвердити, що ми робимо все для того, щоб ціни на газ не підвищувались», – наголосив Віталій Кличко.

За підсумками урядової наради тиждень тому Віталій Кличко заявив, що тарифи на опалення та гаряче водопостачання до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть. «Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об'єктів», – зазначив після наради Віталій Кличко.

13 січня Віталій Кличко заявив, що цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання в столиці не зміниться. Про це мер Києва заявив під час онлайн брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.