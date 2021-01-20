Уряд не підвищуватиме тарифи до кінця опалювального сезону, - Кличко

Тарифи на опалення та гаряче водопостачання до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть. Про це заявив мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко за підсумками урядової наради.

«Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об'єктів», - зазначив після наради Віталій Кличко.

Він також повідомив, що в понеділок має бути підписаний Меморандум між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ в Україні. Зокрема, першочергових кроків щодо врегулювання питання різниці в тарифах на тепло, а також компенсації збитків підприємствам теплопостачання.

В урядовій нараді, ініційованій Асоціацією міст України, взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мери: Києва – Віталій Кличко, Маріуполя – Вадим Бойченко, Кропивницького – Андрій Райкович, Вінниці – Сергій Моргунов, Кривого Рогу – Костянтин Павлов та перший заступник міського голови Харкова – Олександр Новак, представники НАК «Нафтогаз України», Офісу Президента України та народні депутати.