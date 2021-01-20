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Постпред Зеленського: поки що ми не бачимо, щоб Росія готувала наступ з Криму

"Однак ми розуміємо, що Україна має бути готовою до всього".

Постпред Зеленського: поки що ми не бачимо, щоб Росія готувала наступ з Криму
Фото: e-crimea.info

Постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич не бачить, щоб Росія готувалась до військового наступу на материкову України з території окупованого півострову.

Про це він заявив під час слухань комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Поки що ми не бачимо підстав, щоби говорити, що готується якийсь наступ на Херсонську область, щоби заволодіти шлюзами Північно-Кримського каналу. Однак ми розуміємо, що Україна має бути готовою до всього", - сказав Кориневич.

Він додав, що Росія дійсно розглядає Кримський півострів як військову базу, але поки що її мета - посилити свою роль у Середземноморському регіоні.

"Усі ці інфраструктурні об’єкти – так звані Керченський міст та траса «Таврида» - побудовані не для використання їх кримчанами, а для того, щоби мати змогу дуже швидко перекидати свої війська на територію Криму", - вважає Кориневич.

"Відбувається також використання природних заповідників, до прикладу, Опукського, для розміщення там військовий полігон для бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ. Вони змінюють Крим, хочуть використовувати його з тим, щоб якомога більше вигод для себе набути як держава-окупант, як держава, яка хоче використовувати півострів як військовий плацдарм", - сказав Кориневич.

Нагадаємо, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинилися, і місцеві водосховища почали швидко міліти.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання півострова буде відновлено тільки після деокупації.

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