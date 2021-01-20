Апеляційний суд залишив Микитася під арештом до 27 лютого

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт колишнього нардепа, ексголови "Укрбуду" Максима Микитася за підозрою в організації викрадення адвоката.

Трансляція судового засідання велася на YouTube-каналі "Судова влада".

Таким чином, суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисту Микитася на рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Визначення Шевченківського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком до 27 лютого 2021 залишити без змін. Апеляційні скарги захисту... залишити без задоволення", - йдеться в рішенні.

Під час засідання Микитась заявив про непричетність до інкримінованого йому злочину, зазначивши, що рішення суду першої інстанції було прийнято з порушеннями.

Представники обвинувачення, своєю чергою, вказали на достатність доказів і наголосили на наявності ризиків для розслідування у разі пом'якшення запобіжного заходу.

Нагадаємо, Микитася заарештували за півтори години до Нового року в справі про замовлення викрадення людини. Обрати запобіжний захід вийшло не з першого разу. Спочатку Микитась запізнився на засідання, потім судді оголосили відвід. Наступного дня, 31 грудня, екснардеп знову не з'явився на ранкове засідання, тож суд ухвалив рішення про примусовий привід. Розгляд клопотання розтягнувся на цілий день.

Микитасю інкримінують замовлення викрадення юриста корпорації "Укрбуд", власником якої він був. Слідство стверджує, що Микитась під час перебування під домашнім арештом (у справі про розкрадання коштів Нацгвардії) замовив викрадення людини з метою вимагання $800 тис. боргу.

Микитась після надання свідчень у "справі Нацгвардії", зокрема і щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова, перебуває під захистом Національного антикорупційного бюро. У НАБУ відреагували на нову підозру колишньому власнику компанії "Укрбуд" і зазначили, що не має інформації щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру.