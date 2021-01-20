Зеленський увів до складу РНБО президента Національної академії наук

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони Анатолія Загороднього, нового президента Національної академії наук України.

Про це повідомляється в указі №22/2021 від 20 січня.

69-річний Анатолій Загородній очолив НАНУ в жовтні 2020 року після смерті Бориса Патона.

Він народився 29 січня 1951 року. Академік (з 6 травня 2006 р.) та віцепрезидент (з 2011 р.) Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (з 2002 р.), доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1998). Має звання заслуженого діяча науки і техніки України (2012). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Наукові праці Загороднього присвячені проблемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетичних явищ, теорії плазми, статистичної фізики.

Президент НАНУ став 19-м членом РНБО, куди входять також президент України та інші вищі посадові особи держави.