Національна академія наук України обрала президента

Національна академія наук України обрала нового президента. Ним став академік Анатолій Загородній.

Про це інформує пресслужба НАНУ.

"7 жовтня 2020 року відбулися вибори Президента Національної академії наук України. Шляхом таємного голосування двома третинами голосів виборців Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього", - сказано в повідомленні.

Вибори президента Національної академії наук України, а також вибори нового складу президії НАН були запланована на 13-17 квітня 2020 року, але були перенесені у зв'язку з поширенням коронавірусу. 7 вересня на засіданні президії Національної академії наук України ухвалили рішення про проведення виборів 7-9 жовтня.

На посаду президент НАНУ претендували 78-річний Владислав Гончарук, 55-річний Богдан Данилишин, 69-річний Анатолій Загородній, 77-річний Сергій Комісаренко і 70-річний Володимир Семиноженко. 6 жовтня Данилишин, який просив суд визнати вибори президента НАНУ незаконними, зняв свою кандидатуру.

Наприкінці березня повідомляли, що 101-річний академік Патон має намір покинути пост президента НАНУ. Проте вибори, призначені на квітень, не відбулися. 19 серпня Борис Патон помер. Академію наук він незмінно очолював з 1962 року.

Анатолій Загородній народився 29 січня 1951 року. Академік (з 6 травня 2006 р.) та віцепрезидент (з 2011 р.) Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (з 2002 р.), доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1998). Має звання заслуженого діяча науки і техніки України (2012). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Наукові праці Загороднього присвячені проблемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетичних явищ, теорії плазми, статистичної фізики.