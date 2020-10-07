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СБУ заблокувала роботу конвертцентру з обігом 15 мільярдів гривень

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

СБУ заблокувала роботу конвертцентру з обігом 15 мільярдів гривень
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що до організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію про їхню фінансово-господарську діяльність, довіреності, копії паспортів осіб (так званих "фунтів"), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

У СБУ додали, що конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала СБУ у ДПС.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що чиновники податкової допомагали щомісяця виводити в "тінь" 500 млн гривень.

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