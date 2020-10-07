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За добу окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед військових не було.

За добу окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 6 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності угрупування "Схід" бойовики відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а також зі стрілецької зброї - неподалік Водяного.

"Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі.

Бойових втрат і поранень серед військових не було.

Також минулої доби військовослужбовці спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано пожежі на Луганщині поблизу населених пунктів Болотене, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та Станиця Луганська. Окрім того, військові продовжують допомагати місцевим жителям долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове - продовжують розчищати заблоковані шляхи, розбирати завали на об’єктах селищної інфраструктури та у зруйнованих вогнем приватних будинках.

Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. 

Нагадаємо, у Євросоюзі похвалили активність президента України "у зусиллях, спрямованих на вирішення конфлікту" і очікують від нього оцінки зусиль для завершення війни на Донбасі.

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