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У середу в Києві дощ, до +19

Дощитиме в більшості областей.

У середу в Києві дощ, до +19
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса. У більшості областей, окрім сходу та південного сходу, будуть дощі – від невеликих до значних; у південно-східній частині країни буде вітряно.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Інтерфакс-Україна.

У більшості західних, північних, центральних областей, в Одеській і Миколаївській областях – дощі, подекуди з грозою, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях – значні дощі; на решті території – без опадів.

Вітер південно-східний, у західних областях – північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних і центральних областях – пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у східних і західних областях 6-11°; удень 15-20°, на півдні та сході до 25°.

У Києві в середу значний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 жовтня найвища температура вдень була 26,3° у 1966 р., найнижча вночі -4,2° у 1939 р.

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