Ідентифікацію тіл жертв авіакатастрофи АН-26 біля Чугуєва завершено - Кучер

Процедури експертизи ДНК та ідентифікації загиблих у авіакатастрофі АН-26Ш вже завершені, 6 жовтня після траурної процесії у Харкові тіла передадуть родичам.

Про це в ефірі телеканалу Zik повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Що стосується експертиз ДНК та ідентифікації тіл, вони вже завершені. Слава Богу, завершені скоріше, ніж прогнозувалось. Тому що це головне питання, яке турбувало на сьогодні родичів і батьків. Завтра у нас тут процесія траурна буде в місті Харкові, і після цього всі тіла будуть передані родичам для поховання", - сказав Кучер.

Він також зазначив, на середу призначене засідання урядової державної комісії щодо авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеродрому біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. Наступного дня у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років.

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, був доставлений до військового шпиталю Харкова.

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Бортові самописці літака були вилучені. 2 жовтня експерти завершили їх дешифрування.