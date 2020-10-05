У Київській області впав дельтаплан

У Баришівському районі на Київщині ввечері 5 жовтня впав мотодельтаплан, загинуло двоє осіб.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"5 жовтня о 18:14 на полі поблизу с. Перемога Баришівського району впав мотодельтаплан, унаслідок чого загинуло 2 особи", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться обстеження території.

На місце події залучено 12 чоловік та 3 одиниць техніки, з них від ДСНС 10 чоловік особового cкладу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, 11 вересня на Житомирщині на поле із соняшником упав дельтаплан, пілот загинув.

17 липня у Макарівському районі Київської області впав легкомоторний літак. Обійшлося без жертв.