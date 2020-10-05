Двоє чоловіків виростили понад 2000 кущів конопель елітних сортів на території мисливських угідь в Олешківському районі Херсонської області.
Пресцентр МВС повідомляє, що 20- та 38-річний жителі Луганської області для вирощування марихуани використовували крапельне зрошення. Полив відбувався за допомогою автоматичної системи, яка працювала від сонячних батарей.
За місцями проживання фігурантів оперативники провели обшуки, під час яких вилучили канабіс, мобільні телефони та сім-картки. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снодійного маку чи конопель».
Слідчі поліції направили клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Раніше повідомляли, що в Київській області чоловік виростив у теплиці 440 кущів канабісу на 5 млн гривень.