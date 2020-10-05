Для вирощування марихуани використовували систему крапельного зрошення, яка працювала від сонячних батарей.

Двоє чоловіків виростили понад 2000 кущів конопель елітних сортів на території мисливських угідь в Олешківському районі Херсонської області.

Фото: mvs.gov.ua

Пресцентр МВС повідомляє, що 20- та 38-річний жителі Луганської області для вирощування марихуани використовували крапельне зрошення. Полив відбувався за допомогою автоматичної системи, яка працювала від сонячних батарей.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

За місцями проживання фігурантів оперативники провели обшуки, під час яких вилучили канабіс, мобільні телефони та сім-картки. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снодійного маку чи конопель».

Слідчі поліції направили клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Раніше повідомляли, що в Київській області чоловік виростив у теплиці 440 кущів канабісу на 5 млн гривень.