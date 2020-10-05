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СБУ заблокувала контрабанду важких наркотиків до тимчасово окупованої Донеччини

Обороти наркотрафіку становили до 2,5 мільйонів гривень на місяць.

СБУ заблокувала контрабанду важких наркотиків до тимчасово окупованої Донеччини
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України заблокувала контрабанду важких наркотиків до тимчасово окупованих територій Донеччини транзитом через Росію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Наркобізнес налагодив мешканець тимчасово окупованого Донецька. Наркотики зловмисник скуповував у дилерів із Запорізької області та нелегально переправляв на власному автомобілі через лінію розмежування. Із запровадженням карантинних обмежень наркоторговець розробив новий маршрут через територію країни-агресора та розширив клієнтську базу в Росії", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

За оперативною інформацією, обороти такого наркотрафіку становили до 2,5 мільйонів гривень на місяць.

Фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали організатора контрабанди на пункті пропуску "Гоптівка" під час чергової спроби переміщення через кордон майже 400 грамів метадону. Під час обшуку в його авто виявили наркотиків на суму 600 тисяч гривень.

Фото: пресслужба СБУ

Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, з початку року СБУ вилучила більш ніж 200 кг контрабандних наркотиків.

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