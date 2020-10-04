Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану

Папа Римський Франциск у суботу, 3 жовтня, вперше з початку пандемії коронавірусу покинув Рим і вирушив до Базиліки святого Франциска Ассізького. Там він провів месу й підписав третю за час свого папства енцикліку.

Нова енцикліка понтифіка має назву Fratelli tutti ("Усі брати"). Вона присвячена темам братерства і суспільної приязні як шляху побудови кращого, справедливішого та мирного світу спільними зусиллями, пишуть Новини Ватикану.

"Знаки часу ясно вказують нам на те, що загальнолюдське братерство та турбота про створіння формують єдину дорогу до цілісного розвитку та миру, на яку вже вказували святі Папи Іван ХХІІІ, Павло VI та Іван Павло ІІ", - сказав глава Католицької церкви, звертаючись 4 жовтня до присутніх на площі Святого Петра в Римі.

Святіший отець повідомив, що має радість подарувати примірник нової енцикліки на сторінках спеціального надзвичайного випуску ватиканського часопису L’Osservatore Romano, яким відновлюється щоденний випуск паперової версії цієї газети, припинений на початку пандемії.

Фото: Vatican Media

Назву енцикліки Папа Франциск запозичив у "Напоумленнях" святого Франциска, котрий цими словами звертався "до всіх братів і сестер", аби запропонувати їм "форму життя з присмаком Євангелія".

Папа Франциск підкреслює, що мир - це не лише відсутність війни. Він закликає до "проактивного" примирення через діалог в ім’я взаємного розвитку. Понтифік засуджує війну, називаючи її "запереченням усіх прав" і рішуче відкидає смертну кару, називаючи її "неприпустимою".

Центральне місце в енцикліці займає заклик до прощення. Проте простити не означає забути чи відмовлятися від захисту власних прав, а захищати гідність, яка є Божим даром.

Папа зізнається, що пандемія Covid-19 "несподівано увірвалася саме в той час, як я писав цього окружного листа". Однак, глобальний надзвичайний стан у системі охорони здоров’я послужив тому, аби показати, що "ніхто не спасається сам", що прийшов час "мріяти як одне людство", в якому всі ми є братами й сестрами.

Енцикліка - це основний папський документ, яким той звертається до всієї Католицької церкви, другий за важливістю документом після Апостольської Конституції, тому є важливою віхою в житті католиків.

Підписання енцикліки Fratelli tutti, яке Папа Франциск здійснив в Асижі, було першою за 206 років такою подією поза межами Ватикану. Останнього разу такий випадок був 14 травня 1814 року, коли Папа Пій VII підписав енцикліку Il Trionfo в родинному місті Чезено. Тоді Папа, вигнаний Наполеоном у 1809 році, а потім ув’язнений у Франції, оголошував у енцикліці про своє повернення до Риму і повернення церковної держави.