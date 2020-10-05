Два осередки локалізовано, вживаються заходи для локалізації ще одного осередку.

Станом на 18:00 5 жовтня ліквідовано 7 осередків пожежі в Луганській області, яку рятувальники гасять уже шостий день.

Ще два осередки локалізовано. Вживаються заходи щодо локалізації ще одного осередку, інформує пресцентр ДСНС.

Усього до гасіння залучено близько 2,5 тис. осіб та понад 250 одиниць техніки, з них від ДСНС – майже 700 осіб та понад 120 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П та два вертольоти ДСНС. Залучено важку інженерну техніку ЗСУ та пожежний потяг.

Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 60 скидів (246 тон води). З початку гасіння пожеж здійснено 551 скид - 1 тис. 832 тонни води.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок лісових пожеж, які почались у Луганській області 30 вересня, загинули 11 осіб. 18 людей постраждали.

Станом на ранок 3 жовтня в області продовжували гасити сім осередків вогню у трьох районах. За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем в усіх вісьмох осередках складає понад 20 тис. га. До зони ураження потрапило 32 населених пункти. Евакуювали 150 осіб.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної Україні території, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

У МВС заявили, що терористи "ЛНР" підпалюють суху траву біля лінії розмежування і опублікували відео на підтвердження.