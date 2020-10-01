Слідство розглядає чотири версії виникнення пожеж на Луганщині

За фактами пожеж у районах Луганської області відкрито сім кримінальних проваджень.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних лісових пожеж в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем", - йдеться у повідомленні.

За фактами пожеж у районах Луганської області відкрито сім кримінальних проваджень. Попередня кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 270 КК України). Максимальна санкція по цій статті - обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, вогонь швидко розповсюдився на значну площу.

За даними ДСНС, станом на 20:00 на території Луганської області наразі продовжується гасіння понад 30 пожеж. Орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 11 тис. гектарів. За оперативними даними вогнем пошкоджено понад 250 будівель. Всього до гасіння залучено 1 тис. 554 чоловік та 220 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок пожеж вже загинуло 11 людей.

Сьогодні на Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Через пожежі зупинив роботу пункт пропуску "Станиця Луганська". Вогонь дійшов до автошляху, почалася детонація вибухових пристроїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.