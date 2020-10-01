Урядова група вилетіла на Луганщину, де бушують лісові пожежі

З резервного фонду держбюджету будуть виділені кошти для допомоги постраждалим та подолання наслідків.

Урядова група на чолі з заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До складу групи також увійшли голова ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Державного агенства лісових ресурсів (Держлісагенство) Василь Кузьович, та перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

Як повідомлялося, з 30 вересня рятувальники, поліцейські, військовослужбовці та лісничі гасять пожежі та евакуюють людей на Луганщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Уряд виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж. Сума збитків наразі встановлюється.

"Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС. Зараз важливо якнайвидше допомогти людям", - зазначив він.

Також, за словами прем'єра, ситуацію з гасінням пожеж на Луганщиниі сьогодні розгляне комісія ТЕБ і НС.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня у результаті масштабних пожеж на Луганщині загинули чотири людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані. За минулу добу площа пожежі за добу збільшилася на 10 тис. га, у вогняному кільці опинилися 11 селищ.

2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду. До гасіння вогню залучили підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрили для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

3 вересня стало відомо, що під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

4 вересня на Луганщині виник новий осередок займання. 6 вересня надійшла інформація, що двоє військових, які зникли під час гасіння пожежі у Луганській області, підірвалися на мінному полі противника. 7 вересня рятувальникам вдалося ліквідувати лісові пожежі у двох районах Луганщини

Командування ООС вважає, що причиною пожеж є навмисний підпал.