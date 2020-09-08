Рятувальники ліквідували лісові пожежі на Луганщині

У понеділок, 7 вересня, рятувальникам вдалося ліквідувати лісові пожежі у двох районах Луганської області.

Пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій інформує, що об 11:20 7 вересня пожежу трьох осередків сухої трави і лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине і смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, ліквідовано.

7 вересня о 19:10 ліквідовано пожежу сухої трави, хмизу та лісового масиву між с. Старий Айдар та с. Лобачеве, яка виникла 4 вересня.

"До гасіння пожежі було залучено 62 чоловік та 16 одиниць техніки, з них від ДСНС 56 чоловік та 12 одиниць техніки та лісового господарства 6 чоловік та 4 одиниць техніки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.

До гасіння вогню залучили підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрили для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

3 вересня стало відомо, що під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

4 вересня на Луганщині виник новий осередок займання.

6 вересня надійшла інформація, що двоє військових, які зникли під час гасіння пожежі у Луганській області, підірвалися на мінному полі противника.

Командування ООС вважає, що причиною пожеж у Луганській області є навмисний підпал.