Російсько-окупаційні війська знову порушили перемир'я на Донбасі

Вони застосовували стрілецьку зброю і РПГ.

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 7 вересня знову порушили перемир'я, яке було досягнуто внаслідок перемовин Трьохсторонньої контактної групи 22 липня. За півтори доби це третє порушення режиму тиші.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

"Після 09:10 з напрямку від Крутої Балки (Донецька область. - Ред.) окупанти здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та один з РПГ у районі Кам’янки", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат військові Операції об'єднаних сил не зазнали.

Нагадаємо, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

За минулу добу, 6 вересня, ситуація на Донбасі загострилася, російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Україна вважає обстріли на Донбасі, що сталися 6 вересня, двома окремими випадками. Держава вимагає від Росії втрутитися в ситуацію і повпливати на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань.