Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна вимагає від Росії повпливати на провокації незаконних збройних формувань на Донбасі

Володимир Зеленський "вкрай стурбований провокаційними обстрілами та напруженням обстановки" на Донбасі.

Україна вимагає від Росії повпливати на провокації незаконних збройних формувань на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Україна вважає обстріли на Донбасі, що сталися 6 вересня, двома окремими випадками. Держава вимагає від Росії втрутитися в ситуацію і повпливати на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань.

Про це йдеться у коментарі Офісу президента "Укрінформ".

"Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою. Ми вимагаємо від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню", - підкреслили в ОП.

В ОПУ повідомили, що напередодні президент Володимир Зеленський провів термінову нараду через обстріли, внаслідок яких загинув один військовий, ще одного було поранено.

Зазначається, що президент "вкрай стурбований провокаційними обстрілами та напруженням обстановки" на Донбасі.

Нагадаємо, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

За минулу добу, 6 вересня, ситуація на Донбасі загострилася, російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також