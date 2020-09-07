Україна вимагає від Росії повпливати на провокації незаконних збройних формувань на Донбасі

Україна вважає обстріли на Донбасі, що сталися 6 вересня, двома окремими випадками. Держава вимагає від Росії втрутитися в ситуацію і повпливати на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань.

Про це йдеться у коментарі Офісу президента "Укрінформ".

"Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою. Ми вимагаємо від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню", - підкреслили в ОП.

В ОПУ повідомили, що напередодні президент Володимир Зеленський провів термінову нараду через обстріли, внаслідок яких загинув один військовий, ще одного було поранено.

Зазначається, що президент "вкрай стурбований провокаційними обстрілами та напруженням обстановки" на Донбасі.

Нагадаємо, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

За минулу добу, 6 вересня, ситуація на Донбасі загострилася, російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.