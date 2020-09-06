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Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ

Звіт ОБСЄ підтверджує, що біля Шумів ЗСУ не робили передислокації військ.

Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

У Києві 6 вересня відбулася розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі через публічні погрози бойовиків обстріляти позиції ООС

Участь у ній взяли віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран та представники Генерального штабу України. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

“Ми дуже цінуємо режим повного та всеосяжного припинення вогню, якого вдалося досягти 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, й нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", – наголосив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Зазначається, що у звіті місії ОБСЄ вказано, що проводилося повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми, не виявлено жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України у порівнянні з 5 липня 2020 року. 

“Тобто СММ ОБСЄ фактично підтверджує відсутність будь-яких змін у позиційному розташуванні Збройних сил України, які порушували б домовленості ТКГ від 22 липня 2020 року щодо заходів з посилення режиму припинення вогню”, - пояснили в Офісі президента.

Окрім того, на нараді розглянули порушення ворогом перемир’я, внаслідок якого 6 вересня було поранено українського військовослужбовця.

“Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Тобто українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі”, - заявили в ОПУ.

Нагадаємо, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

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