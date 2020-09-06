Рятувальники ліквідували лісову пожежу у Харківській області

Рятувальники у неділю, 6 вересня, ліквідували лісову пожежу у Харківській області, яка тривала чотири доби. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Займання виникло 2 вересня у лісовому масиві поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району.

Вогонь пройшов 500 га, з них 100 га - верхова пожежа.

4 вересня працівникам ДСНС вдалось локалізувати пожежу. 6 вересня вогонь ліквідували.

На місці пожежі залишається 46 осіб зі складу ДСНС та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, 2 вересня лісові пожежі охопили також частину Луганської області. До гасіння залучили військових зі складу Об'єднаних сил.

3 вересня під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, ще двоє військових отримали опіки.

6 вересня двоє військових підірвались на мінному полі у "сірій зоні", намагаючись обійти полум'я біля Верхньоторецького.