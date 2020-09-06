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Рятувальники ліквідували лісову пожежу у Харківській області

Ліс загорівся 2 вересня.

Рятувальники ліквідували лісову пожежу у Харківській області
Фото: ДСНС

Рятувальники у неділю, 6 вересня, ліквідували лісову пожежу у Харківській області, яка тривала чотири доби. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій

Займання виникло 2 вересня у лісовому масиві поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району. 

Вогонь пройшов 500 га, з них 100 га - верхова пожежа. 

4 вересня працівникам ДСНС вдалось локалізувати пожежу. 6 вересня вогонь ліквідували.

На місці пожежі залишається 46 осіб зі складу ДСНС та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, 2 вересня лісові пожежі охопили також частину Луганської області. До гасіння залучили військових зі складу Об'єднаних сил. 

3 вересня під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, ще двоє військових отримали опіки. 

6 вересня двоє військових підірвались на мінному полі у "сірій зоні", намагаючись обійти полум'я біля Верхньоторецького.

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