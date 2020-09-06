Внаслідок обстрілу бойовиків біля Красногорівки поранено військового

Бойовики порушили режим припинення вогню та прицільно обстріляли позиції військових біля Красногорівки у Донецькій області. Про це повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

"Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних сил, який усував наслідки пожежі на позиції. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

"Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл вкотре доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнути миру", - зазначили у штабі.

Військові попередили, що при наступному обстрілі українських позицій дадуть противнику відповідь з усіх наявних сил і засобів.

Це перший поранений боєць з початку перемир'я на Донбасі, яке оголосили 27 липня. В штабі ООС повідомили, що проросійські бойовики систематично порушували домовленості, проводили мінування території поблизу населених пунктів, постачали військову техніку, обходячи пости.

6 вересня Україна скликала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи після того, як ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що якщо бойовики обстріляють територію України, ЗСУ дадуть відповідь.