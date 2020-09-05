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На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку

Після скоєного вона намагалася покінчити життя самогубством.

На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
Фото: npu.gov.ua

На Рівненщині поліцейські затримали жінку, яка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку.

Прол це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Постріли у будинку пролунали сьогодні, 5 вересня, орієнтовно о четвертій ранку. Від отриманих травм 45-річний чоловік загинув, хоча встиг зателефонувати своєму батькові, який викликав поліцію. 13-річну дівчинку із множинними проникаючими пораненнями грудної клітки госпіталізували.

Причетною до вчинених злочинів виявилася їхня дружина та матір, яка потім намагалася покінчити життя самогубством.

44-річну зловмисницю із різаними ранами рук та кульовим пораненням у скроню доставили до лікарні без свідомості. Вона затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та перебуває у спецпалаті під охороною. Її стан лікарі оцінюють як стабільний, а доньці проводять оперативне втручання.

Фото: npu.gov.ua

На місці події вилучено травматичну зброю та револьвер під патрон Флобера.

Що спонукало 44-річну жінку до вчинення таких злочинів, встановлюють поліцейські. Сім’я характеризується позитивно. Загиблий працював у будівельній фірмі, а підозрювана займалася викладацькою діяльністю.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, у Німеччині жінка вбила п’ятьох дітей і намагалася вкоротити собі віку.

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