У центрі Львова митник на Range Rover збив поліцейського

Водієм автомобіля Range Rover виявився 36-річний працівник Галицької митниці, який перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Фото: zaxid.net

36-річний працівник Галицької митниці, перебуваючи за кермом автомобіля Range Rover у стані наркотичного сп’яніння, збив у центрі Львова велопатрульного.

Про це повідомляє Zahid.net.

Інцидент стався у середу, 2 вересня, але відомо про нього стало лише зараз.

"2 вересня близько 14:00 велопатрульні помітили, як водій автомобіля Range Rover виїхав з вул. Рилєєва, де організовано односторонній рух, та повернув на вул. Матейка. Відтак, він двічі порушив вимоги дорожнього знаку "В'їзд заборонено". Коли автомобіль ненадовго призупинився, велопатрульний встиг повідомити водієві про вчинене порушення та попросив його зупинитися. Однак 36-річний мешканець Львівщини не відреагував і продовжив рух", – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

"Коли на вул. Дорошенка він призупинився в потоці автомобілів, велопатрульний знову під'їхав до нього і дав вказівку зупинитися. Через відчинене вікно свого авто водій сказав, що не зупиниться, а потім різко рушив з місця та заднім колесом здійснив наїзд на велопатрульного", - пояснили в поліції.

Водієм автомобіля Range Rover виявився 36-річний працівник Галицької митниці Дмитро Семеряк. Відомо, що він перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Після розголосу у ЗМІ Галицька митниця оприлюднила заяву, у якій повідомила, що Дмитро Семеряк не є її працівником.

"Він залишився в старій структурі ДФС, є наказ на його звільнення ще з квітня цього року, проте він переховується на лікарняному", – йдеться у дописі Галицької митниці на Facebook.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення транспортних засобів.