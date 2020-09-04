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СБУ викрила корупційну схему на Львівській митниці, вилучену валюту рахують

За попередніми даними, державі завдано збитків на майже 94 мільйони гривень.

СБУ викрила корупційну схему на Львівській митниці, вилучену валюту рахують
Фото: ssu.gov.ua

На Львівщині Служба безпеки заблокувала діяльність групи посадовців Митної служби, які організували корупційну схему ввезення автомобілів в Україну.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста "Городок" Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність митників протягом кількох місяців 2020 року. Зокрема, зафіксовано факт отримання хабара в розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили в документах ввезення партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин.

За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень.

Наразі проведено 19 обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження, правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголошення підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.

Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у грудні минулого року троє львівських митників "заробили" на розмитненні вантажівок 2 млн гривень.

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