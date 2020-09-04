За попередніми даними, державі завдано збитків на майже 94 мільйони гривень.

На Львівщині Служба безпеки заблокувала діяльність групи посадовців Митної служби, які організували корупційну схему ввезення автомобілів в Україну.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста "Городок" Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність митників протягом кількох місяців 2020 року. Зокрема, зафіксовано факт отримання хабара в розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили в документах ввезення партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин.

За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень.

Наразі проведено 19 обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження, правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголошення підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.

Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у грудні минулого року троє львівських митників "заробили" на розмитненні вантажівок 2 млн гривень.