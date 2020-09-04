Місія ОБСЄ виявила більш ніж 900 порушень "всеосяжного перемир'я" на Донбасі

Спеціальна моніторингова комісія Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з початку "всеосяжного перемир'я".

Про це свідчать дані звіту СММ ОБСЄ від 3 вересня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в документі.

Зокрема, СММ ОБСЄ зафіксувала 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріл.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події була безпрецедентною. На кожній українській позиції розміщено додатковий контроль за припиненням вогню.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Раніше, ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.