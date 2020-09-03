Засновник компанії Taryan Group про НП на будівництві ЖК: "Ми пройшли тест на пожежостійкість"

Будівлі житлового комплексу Taryan Towers успішно пройшли тест на стійкість до пожеж. Так засновник та власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян у своєму дописі на сторінці в Facebook прокоментував учорашній інцидент на будмайданчику.

“Загоряння було точковим на зовнішньому боці технічного поверху, тривало близько 15 хвилин і локалізовано силами нашої служби безпеки ще до приїзду ДСНС. Пошкодження будівлі немає”, - написав він.

Окремо Мхітарян підкреслив, що на відео, які з’явилися у мережі, видно, що для утеплення фасадів використовується матеріал, що не горить.

“Загорівся невеликий сегмент гідроізоляції, який розташований на перекритті, на зовнішній стороні будівлі. За технологічним процесом ця гідроізоляція покривається бетонною стяжкою, після чого вона стає повністю закритою від зовнішніх впливів. Загоряння трапилося на тій ділянці, де будівельники ще не приступили до покриття гідроізоляції. Серед можливих причин джерела теплового впливу розглядаються недопалок та іскра”, - йдеться у дописі.

Фото: Артур Мхітарян

Окремо девелопер розповів про заходи пожежної безпеки, передбачені проєктом Taryan Towers: система пожежної сигналізації та оповіщення, управління евакуацією та автоматика протипожежних систем.

Також будинки будуть оснащені трьома, а не двома, як цього мінімально вимагають держстандарти, ліфтами для доставки пожежних команд на будь-який поверх. Крім того, у кожній секції передбачені двоє сходів, які не задимляються. Вони протягом тривалого періоду не пропускають вогонь та дим і дозволяють безпечно залишити будівлю.

“Також у нас передбачена спрінклерна система гасіння пожеж в усіх зонах загального користування. На кожному поверсі передбачені засоби індивідуального захисту та пожежні гідранти, а також сигналізація та система миттєвого оповіщення”, - пояснив Мхітарян.

“Хтось шукає сенсацію, але нічого страшного не відбулося. Це загоряння закінчилося не почавшись. Але можна констатувати, що це був тест на пожежостійкість будинку, і він пройдений”, - резюмував девелопер.

Нагадаємо, учора на будівельному майданчику Taryan Towers відбулося загоряння. Повідомляється, що його локалізували за 15 хвилин до приїзду ДСНС.