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У п'ятницю в Києві до +23 градусів, можливий дощ

Вночі у столиці +15...+17 градусів.

У п'ятницю, 4 вересня, в Києві невелика хмарність, вдень і вночі можливий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +21... +23 градуси.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України сонячно, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півночі України невелика хмарність, можливі опади, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +21...+26 градусів.

У центрі України невелика хмарність, можливі опади, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +вночі +16...+18 градусів, удень +22...+26 градусів.

На сході України сонячно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +27...+29 градусів.

На півдні України невелика хмарність, можливий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20, удень +27...+30 градусів.

У Криму сонячно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +28...+30 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

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