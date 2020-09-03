У п'ятницю в Києві до +23 градусів, можливий дощ

У п'ятницю, 4 вересня, в Києві невелика хмарність, вдень і вночі можливий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +21... +23 градуси.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України сонячно, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +21...+23 градуси.
На півночі України невелика хмарність, можливі опади, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +21...+26 градусів.
У центрі України невелика хмарність, можливі опади, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +вночі +16...+18 градусів, удень +22...+26 градусів.
На сході України сонячно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +27...+29 градусів.
На півдні України невелика хмарність, можливий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20, удень +27...+30 градусів.
У Криму сонячно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +28...+30 градусів.