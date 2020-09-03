У Зеленського розповіли, хто блокує обмін полоненими на Донбасі

Представники РФ у ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".

Україна вже понад місяць очікує від Росії надання інформації про стан та місцеперебування осіб, які утримуються на тимчасово окупованих територіях та звільнення яких вимагає Київ.

Про це йшлося на засідання Тристоронньої контактної групи, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Відбулося чергове засідання ТКГ у форматі відеоконференції… У межах робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення. Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місцеперебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.

Представник окремих районів Луганської та Донецької областей України у складі української делегації Денис Казанський пояснив, що представники РФ у ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України № 795 від 15 липня 2020 року "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".

Зазначається, що координатор від ОБСЄ Тоні Фріш назвав пов'язування процесу звільнення утримуваних осіб зі сторонніми питаннями неприпустимим. І закликав усіх учасників завершити процес обміну списками на взаємне звільнення утримуваних осіб. Після цього зняв з розгляду інші питання через блокування переговорного процесу з політичних мотивів.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня.

Нагадаємо, що ТКГ сьогодні повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.