На трасі Київ - Одеса біля міста Біла Церква вантажівка в'їхала у службовий автомобіль поліції.

Про це повідомила патрульна поліція міста.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 12-ї години, на 63 км автодороги М 05 Київ - Одеса. Інспектори з відділення безпеки дорожнього руху зупинили на узбіччі водія вантажівки MAN за порушення ПДР. Патрульні припаркувалися позаду з увімкненими проблисковими маячками", - йдеться в повідомленні.

Коли поліцейські спілкувалися із водієм, тією ж дорогою рухалося ще одне вантажне авто Mercedes-Benz, водій якого не помітив автомобілів на узбіччі. Спершу він в’їхав у службове авто, а потім зіткнувся з вантажівкою.

Унаслідок ДТП патрульні поліцейські отримали травми, їх доставили до лікарні.

Слідчі з’ясують усі деталі аварії.

Фото: facebook.com/patrolpolicebc

Нагадаємо, раніше в Одесі патрульні потрапили в ДТП, поспішаючи на виклик про спробу самогубства.