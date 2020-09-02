Поліція знайшла чоловіка, який побив нардепа Полякова

Патрульні за допомогою відеокамер спостереження знайшли автівку та зупинили ймовірного нападника.

Поліцейські розшукали ймовірного нападника на виключеного із фракції "Слуга народу" народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

"Під час конфлікту невідомий завдав тілесні ушкодження народному обранцю. Патрульні розшукали ймовірного правопорушника", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні зранку патрульні отримали орієнтування за планом "Перехват". Як стало відомо, у Шевченківському районі столиці невідомий чоловік заподіяв тілесних ушкоджень Полякову і поїхав геть на автомобілі Toyota. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереженні встановили маршрут авто до Броварського проспекту, де водія зупинив екіпаж патрульних.

Попередньо, водій підтвердив, що вранці був учасником конфлікту з незнайомцем.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, 2 вересня в Києві невідомі побили виключеного із фракції "Слуга народу" народного депутата Антона Полякова. Поліція відкрила кримінальне провадження. Медики надали потерпілому допомогу на місці і не госпіталізували.