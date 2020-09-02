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Складні питання про майбутнє освіти, яке настало вчора

Попереду непростий навчальний рік.

Не через карантин, який прискорив тренди. Не через війну Facebook із Apple. І жовтневі місцеві вибори тут ні до чого.

Фото: nus.org.ua

Сьогодні всім нам – батькам, учителям, освітнім адміністраторам – потрібно визначитися, що важливіше для дітей: знання шкільних предметів чи вміння застосовувати теорію в житті.

Тому запитання до всіх.

У вашій школі навчають працювати в команді та відстоювати свою думку? Оцінюють здатність генерувати ідеї та знаходити спільне в різному? Мотивують розпочинати та доводити до кінця власні проєкти? Наводять приклади тайм-менеджменту та самомотивації? Навчають працювати з інтернет-ресурсами та шукати достовірну інформацію? Про кібербулінг, інформаційну безпеку та вміння програмувати теж не можна забувати.

Критичне мислення – це ж не про критику. Підприємливість – добре, але це не тільки про гроші. Змагання – це порівняння себе із собою. Цього теж слід навчати в школі.

Можна додати про волонтерство та вміння допомагати. Про екосвідомість та повагу до близьких. Про навички читання та бажання навчатися самостійно.

Як знаходити друзів? Як бути здоровим фізично та ментально? Як бути впевненим у собі? Як бути щасливим?

Це не повний перелік умінь успішної людини. Деякі називають це навичками майбутнього. Уявляєте роль сучасного педагога сьогодні, який навчає людей майбутнього!

Майбутнє настало ще вчора.

З прийдешнім майбутнім! З новим навчальним роком!

Виктор Круглов Виктор Круглов , Генеральний директор видавництва "Ранок"
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