День Знань чи День Безпеки?

Цей день міг би стати справжнім святом для батьків, школярів та вчителів. Але замість цього, як гриби після дощу, у соцмережах росте кількість груп на зразок "Шок батьків", "Біль вчителів", зашкалюють емоції у шкільних Viber-групах, одні рекомендації влади суперечать іншим. І це тільки початок.

Отже, 1 вересня настало. Цей день був Днем знань, але сьогодні він повинен стати і Днем Безпеки!

Цей день міг би стати справжнім святом для батьків, школярів та вчителів. Але замість цього, як гриби після дощу, у соцмережах росте кількість груп на зразок "Шок батьків", "Біль вчителів", зашкалюють емоції у шкільних Viber-групах, одні рекомендації влади суперечать іншим. І це тільки початок.

Давайте говорити чесно – часу на підготовку шкіл було достатньо. Пів року шкільні класи і коридори пустували. За шість місяців можна було зрозуміти, що освіту треба ставити в пріоритет. І центральна, і місцева влада мала б кинути всі можливі засоби на те, аби з 1 вересня діти безпечно сіли за парти.

Чого чекали? Що пронесе? Що "якось воно буде"?

Як воно буде – можна зрозуміти із двох простих цифр.

- Рівно 0 грн виділено з антиковідного фонду на підготовку шкіл до нового навчального року. Це вирок для влади центральної.

- Всього 4,67 млн грн виділив міськвиконком Житомира на протиінфекційні заходи у школах. Це імітація турботи від влади місцевої.

У Житомирі 41 школа. Таким чином кожна отримала трохи більше 100 тисяч грн. Я з усією відповідальністю, підкріпленою висновками епідеміологів, заявляю, що цього абсолютно недостатньо!

У мене в бізнесі працює декілька десятків людей, які є батьками школярів. Ще з початку літа вони почали задавати питання: "Що нам робити восени? Звільнятися?".

У ситуації, коли з різних сторін було більше питань, ніж відповідей, ми з командою започаткували проєкт "Альтернатива є – безпечна школа". Базовим навчальним закладом стала школа "Сяйво", далі приєдналися Недільна школа при Свято-Михайлівському соборі і муніципальна школа №36.

Для облаштування пілотної школи на 335 місць інвестовано 332 тисячі гривень. Перелік рекомендацій був складений міжнародно сертифікованими епідеміологами – Національною експертною групою з інфекційного контролю. У списку протиінфекційного обладнання, який вони склали, неважливих речей немає. Від локтевих змішувачів, санітайзерів, диспенсерів, зволожувачів повітря, гігрометрів, безконтактних термометрів до термопакувальників їжі, пральної машини та мобільної станції для прибирання підлоги.

Восени до ризику коронавірусу додаються сезонні захворювання. Далі у класах буде увімкнене опалення, а пересушене повітря – ще один ризик для здоров'я. І здавалось би, навіть така дрібниця, як зволожувач повітря, стає не дрібницею, а життєво необхідною річчю у кожному класі. Здогадайтеся, чи виділені на це кошти з міського бюджету… Отож.

Облаштування шкіл, які погодились приєднатися до проєкту і пройти ретельний аудит від епідеміологів, - це моя соціальна відповідальність як бізнесу. Ми з командою не можемо замінити собою владу. Але ми бачимо, що знову на крок попереду неї.

Відтак проєкт "Альтернатива є – безпечна школа" наразі не завершується. Ми показали владі, як треба облаштовувати школи і організовувати шкільний процес, передали до МОЗ розроблені нами Протоколи з інфекційної безпеки, провели тренінг для вчителів. Наступний етап – це тренінг для батьків та учнів. Найкращі в Україні епідеміологи готові приїхати до Житомира і відповісти на безліч питань. Про дату та місце повідомлю окремо.

Не можливо один раз зробити і забути про небезпеку. Це постійна системна робота! Лише так можна убезпечити школи.

А наразі усім вчителям, батькам та учням хочеться побажати одного – здоров'я! Бережіть себе і один одного. З Богом у новий навчальний рік!