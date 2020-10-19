Дебати як демократичний інструмент битви Стратегій

Я перший раз у своєму житті йду в політику і змагаюсь за посаду мера Житомира. Кажуть, що передвиборчу боротьбу не виграєш не «забруднивши білих рукавичок». Саме тому для мене було принципово, щоб вся моя кампанія будувалась на прозорих, демократичних і європейських інструментах. Тим більше зараз, коли місцеві вибори, стали чи не найважливіші за парламентські, і всі, хто балотуються, мають довести, що місцеве самоврядування в Україні, побудоване в умовах децентралізації – це про абсолютно нову демократичну і європейську якість управління.

Фото: РБК

Спочатку я взяла участь у партійному праймеріз «Європейської Солідарності», який передбачав відкрите голосування серед прихильників партії за трьох кандидатів. Здобувши перемогу, отримала запрошення стати кандидаткою у мери Житомира від «ЄС». Я погодилась! Мені зрозумілий і близький такий прогресивний підхід як праймеріз, який давним-давно використовується у демократичних країнах. Коли не керівництво партії або партфункціонери визначають кандидатів на виборах, а самі виборці.

Таким самим прогресивним і демократичним інструментом є дебати між кандидатами. Розумію, що де-юре дебати – не обов'язковий атрибут виборів. Але де-факто вони давно стали невід'ємною частиною голосувань у більшості країн світу. І я, маючи підтримку нашої фракції у Верховній Раді, підготую законопроект про внесення змін до виборчого кодексу про обов’язковість проведення передвиборчих дебатів на місцевому рівні.

Дебати – інструмент боротьби за виборця, який допомагає людям остаточно визначитись з вибором. Дебати – це інструмент битви Стратегій розвитку країни, регіону, міста, громади. Дебати навіть більше потрібні виборцям, ніж самим кандидатам.

Тому я викликала на дебати мого головного опонента, діючого міського голову Житомира Сергія Сухомлина, і запропонувала дебатувати у прямому ефірі нашого місцевого телеканалу СК1 23 жовтня. Я запропонувала чесну дискусію про стратегію міста на наступні п’ять років, про те, як зробити Житомир успішним містом для людей, про пріоритети, про відповідальність новообраної влади. І в мене є стратегія для Житомира – Маніфест успішного міста для людей, із зрозумілими чіткими правилами. Ось про що потрібно говорити! А не просто вихвалятись вже збудованими у місті об’єктами, які до речі, стали можливі лише завдяки фінансовій децентралізації та командній роботі трьох гілок влади - президента, уряду і парламенту.

Житомиряни вимагають цієї відвертої дискусії про своє майбутнє. Хочуть почути і остаточно визначитись з вибором! Вважаю, якщо ти позиціонуєшся як управлінець та політик європейського ґатунку, якщо прагнеш до демократичних європейських стандартів, то ти зобов’язаний дати виборцям такий інструмент визначення.

Не участь в дебатах віддає чимось радянсько-номенклатурним. Небажання йти на дебати й відмовчування – це або приховування правди, або страх втратити рейтинг під час відкритої розмови. Розумію, що дебати - це вихід із зони комфорту. А навіщо? Сьогодні, в умовах децентралізації, діючим міським головам і так добре, і єдине в чому потрібно напружитись - ще раз запитати: «дайте нам ще повноважень і грошей, а ми самі тут вирішимо, куди їх витратити».

Так не повинно бути в європейській демократичні країні!

Людям не вистачає чесності і відкритості від влади і політиків! Житомирянам не вистачає чесності і відкритості! Впевнена, шлях чесності і відкритості п’яти наступних років роботи місцевої влади починається саме з публічних дебатів між кандидатами!

То ж ще раз. Чекаю Сергія Сухомлина 23 жовтня на телеканал СК1.